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Право вернулось: частным медцентрам разрешили делать тесты на коронавирус

Частным медицинским центрам разрешили проводить ПЦР-исследования на вирус SARS-CoV-2. Стоимость тестирования не должна превышать 79.5 рублей, но и это еще не все.


Каждый третий тест должен быть бесплатным — в пользу госсистемы здравоохранения.

«Данные исследования смогут проводить (для нужд государственной системы здравоохранения) учреждения здравоохранения негосударственной формы собственности, имеющие лицензию на оказание лабораторной диагностики», — сообщается на официальном сайте Минздрава.
"Белорусский партизан"
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