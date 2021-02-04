Право вернулось: частным медцентрам разрешили делать тесты на коронавирус

Частным медицинским центрам разрешили проводить ПЦР-исследования на вирус SARS-CoV-2. Стоимость тестирования не должна превышать 79.5 рублей, но и это еще не все.



Каждый третий тест должен быть бесплатным — в пользу госсистемы здравоохранения.

«Данные исследования смогут проводить (для нужд государственной системы здравоохранения) учреждения здравоохранения негосударственной формы собственности, имеющие лицензию на оказание лабораторной диагностики», — сообщается на официальном сайте Минздрава.





