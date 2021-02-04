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Каждый делегат Всебелорусского народного собрания, которое состоится 11–12 февраля в Минске, получит в подарок набор для работы, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал ВНС.





В источнике говорится, что в набор входит все необходимое для деятельности делегата на форуме.





«Все скромно, без лишней показухи. Скромность, она, как известно, украшает. Итак, давайте посмотрим, что там есть интересного», — говорится в сообщении Telegram-канала.





Делегаты получат портфель с государственным флагом, органайзер, разработанный специально для форума, сувенирный блокнот для записей с отрывными листами, две металлические ручки, брошюру с основными положениями проекта Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы и комплект медицинских масок со средством для дезинфекции.



