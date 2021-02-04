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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Петицию в защиту БЧБ-флага подписало более 95 тысяч беларусов

Электронное обращение будет отправлено в Генпрокуратуру и Министерство культуры Беларуси.


Напомним, петиция на сайте «Удобный город» появилась после того, как Генпрокуратура Беларуси выступила с инициативой о признании бело-красно-белого флага «экстремистским».
 
Туда поступило коллективное письмо, под которым стояло «более сотни подписей». 

В ответ на это представители непризнанного действующими белорусскими властями Координационного Совета выступили с требованием прекратить преследование тех, кто выходит под этим флагом, а также признать бело-красно-белый флаг, который в 1991-1995 годах был государственным, историко-культурной ценностью.

На момент подготовки заметки свои подписи в защиту нашего национального символа поставили 95 105 человек. 

До отправки петиции остается 2 суток и 13 часов.
 
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