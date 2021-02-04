Петицию в защиту БЧБ-флага подписало более 95 тысяч беларусов





Напомним, петиция на сайте «Удобный город» появилась после того, как Генпрокуратура Беларуси выступила с инициативой о признании бело-красно-белого флага «экстремистским».

Туда поступило коллективное письмо, под которым стояло «более сотни подписей».





В ответ на это представители непризнанного действующими белорусскими властями Координационного Совета выступили с требованием прекратить преследование тех, кто выходит под этим флагом, а также признать бело-красно-белый флаг, который в 1991-1995 годах был государственным, историко-культурной ценностью.





На момент подготовки заметки свои подписи в защиту нашего национального символа поставили 95 105 человек.





До отправки петиции остается 2 суток и 13 часов.



