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Даже украинцы уже разочаровались в Лукашенко

Александру Лукашенко не доверяет уже более половины опрошенных украинцев.


За последние полгода (из-за фальсификации выборов и жесткого подавления протестов) украинцы резко разочаровалось в белорусском правителе.

Александру Лукашенко не доверяет более половины украинцев — 53,6%. Хуже ситуация предсказуемо у российского президента Владимира Путина — ему не доверяют почти 80% жителей Украины, передает euroradio.fm

Всеукраинский опрос общественного мнения в этом году провел Киевский международный институт социологии.

"Лукашенко назван самым популярным зарубежным лидером в Украине", — радуется телеканал ОНТ. Ему доверяют 36% опрошенных! О цифре недоверия государственные пропагандисты стыдливо умолчали.

Кстати, если у президента США Джо Байдена только 26,7% доверия у опрошенных украинцев, то и недоверие составляет лишь 23,3% (+3,4%). 

У президента Франции Эммануэля Макрона соответственно 26,2 и 23,2% (+3%). 

А у Лукашенко баланс доверия-недоверия "-17,6%".

Заметим, что до августа 2020 года в Украине у Лукашенко был очень высокий рейтинг - выше 60%
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