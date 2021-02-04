В Минске задержан директор ГУМа. Взятка





Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «ГУМ» Александра Крепака, пишет БЕЛТА

— Вечером 2 февраля должностное лицо было задержано сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении взятки в размере 2525 рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. По имеющимся в распоряжении следствия данным, противоправная деятельность носила системный характер. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования, - отметила официальный представитель СК Юлия Гончарова.