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В Минске задержан директор ГУМа. Взятка

Делом, которое возбудили в отношении Александра Крепака, занимается Следственный комитет Беларуси.


Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «ГУМ» Александра Крепака, пишет БЕЛТА.
 
— Вечером 2 февраля должностное лицо было задержано сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении взятки в размере 2525 рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. По имеющимся в распоряжении следствия данным, противоправная деятельность носила системный характер. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования, - отметила  официальный представитель СК Юлия Гончарова.
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