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Бывший десантник прошел с БЧБ-флагом по Солигорску - три года колонии

Честных и порядочных беларусов продолжают отправлять в тюрьму, поощряя при этом зверства силовиков, за которые никто до сих пор не ответил.

Бывший десантник прошел с БЧБ-флагом по Солигорску - три года колонии
Сегодня в Солигорстве был вынесен приговор десантнику и знаменосцу Руслану Окостко: три года лишения свободы. Суд проходил фактически в закрытом режиме в напряженной обстановке и необычной активности силовиков, пишет spring96.org

Напомним, Руслан Окостко - бывший десантник, который 15 ноября сумел пройти почти через весь Солигорск с бело-красно-белым флагом.

Его обвиняли в сопротивлении сотруднику милиции, охраняющему общественный порядок, а также в нанесении телесных повреждений, не понесших за собой тяжких осложнений и вреда здоровью. (ст. 363 УК РБ). До суда Окостко был помещен под стражу. Содержался в Жодинском СИЗО.

Судья, которая рассматривает дело - Алеся Середенко. 

Прокурор, поддерживающий государственное обвинение - Алексей Чернышевич.

В судебном процессе был допрошен Руслан Окостко. Обвиняемый вину в совершении сопротивления сотруднику милиции с применением насилия не признал.

"Пострадавший" сотрудник Солигорского РОВД Егор Царикович рассказал о том, что нес службу по охране общественного порядка. Заметил парня с бело-красно-белым флагом в руках - Руслана.

Царикович подошел и попросил Руслана уйти из парка Четырех стихий, так как в телеграм-каналах были призывы к незаконному массовому мероприятию. Не дождавшись действий Руслана, попросил показать документ - удостоверяющий личность - паспорт. Проверил данные и записал себе в блокнот. Вернул паспорт, после чего предложил ему пройти в служебный автомобиль и проехать в Солигорский РОВД.

Руслан стал спрашивать, в связи с чем, почему и на каком основании он должен с ним ехать.

Царикович же утверждает, что ответ был дан: "для дальнейшего разбирательства". Но Руслан Окостко отказался пройти с сотрудником.

После этого Царикович вместе с коллегой взяли Руслана под руки для задержания, а он начал оказывать сопротивление:

- Руслан схватил одной рукой за левую ногу, другой рукой за туловище и повалил меня на землю. Сам упал сверху, - рассказывает пострадавший сотрудник РОВД.

Затем Царикович вместе с коллегой взяли Руслана под руки для задержания, а он якобы начал оказывать сопротивление.

Как стало известно изданию «Лидер-пресс», процесс проходил в напряженной обстановке.

Допросили свидетелей со стороны обвинения и неравнодушных граждан, присутствовавших во время инцидента и позже согласившихся давать показания в суде. Большинство свидетелей не видели момента падения Руслана Окостко на сотрудника РОВД.

Адвокат и сторона обвинения выступили в прениях.

Гособвинитель Чернышевич запросил 3 года лишения свободы и возмещение морального вреда в размере 2 000 рублей.

Адвокат попросила оправдать из-за отсутствия в действиях обвиняемого состава преступления.

Судья Алеся Середенко озвучила приговор: три года лишения свободы в колонии общего режима и материальная компенсация в размере 2 000 рублей.
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