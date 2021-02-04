Бывший десантник прошел с БЧБ-флагом по Солигорску - три года колонии

Сегодня в Солигорстве был вынесен приговор десантнику и знаменосцу Руслану Окостко: три года лишения свободы. Суд проходил фактически в закрытом режиме в напряженной обстановке и необычной активности силовиков, пишет spring96.org





Напомним, Руслан Окостко - бывший десантник, который 15 ноября сумел пройти почти через весь Солигорск с бело-красно-белым флагом.





Его обвиняли в сопротивлении сотруднику милиции, охраняющему общественный порядок, а также в нанесении телесных повреждений, не понесших за собой тяжких осложнений и вреда здоровью. (ст. 363 УК РБ). До суда Окостко был помещен под стражу. Содержался в Жодинском СИЗО.





Судья, которая рассматривает дело - Алеся Середенко.





Прокурор, поддерживающий государственное обвинение - Алексей Чернышевич.





В судебном процессе был допрошен Руслан Окостко. Обвиняемый вину в совершении сопротивления сотруднику милиции с применением насилия не признал.





"Пострадавший" сотрудник Солигорского РОВД Егор Царикович рассказал о том, что нес службу по охране общественного порядка. Заметил парня с бело-красно-белым флагом в руках - Руслана.





Царикович подошел и попросил Руслана уйти из парка Четырех стихий, так как в телеграм-каналах были призывы к незаконному массовому мероприятию. Не дождавшись действий Руслана, попросил показать документ - удостоверяющий личность - паспорт. Проверил данные и записал себе в блокнот. Вернул паспорт, после чего предложил ему пройти в служебный автомобиль и проехать в Солигорский РОВД.





Руслан стал спрашивать, в связи с чем, почему и на каком основании он должен с ним ехать.





Царикович же утверждает, что ответ был дан: "для дальнейшего разбирательства". Но Руслан Окостко отказался пройти с сотрудником.





После этого Царикович вместе с коллегой взяли Руслана под руки для задержания, а он начал оказывать сопротивление:





- Руслан схватил одной рукой за левую ногу, другой рукой за туловище и повалил меня на землю. Сам упал сверху, - рассказывает пострадавший сотрудник РОВД.





Затем Царикович вместе с коллегой взяли Руслана под руки для задержания, а он якобы начал оказывать сопротивление.





процесс проходил в напряженной обстановке. Как стало известно изданию « Лидер-пресс »,





Допросили свидетелей со стороны обвинения и неравнодушных граждан, присутствовавших во время инцидента и позже согласившихся давать показания в суде. Большинство свидетелей не видели момента падения Руслана Окостко на сотрудника РОВД.





Адвокат и сторона обвинения выступили в прениях.





Гособвинитель Чернышевич запросил 3 года лишения свободы и возмещение морального вреда в размере 2 000 рублей.





Адвокат попросила оправдать из-за отсутствия в действиях обвиняемого состава преступления.





Судья Алеся Середенко озвучила приговор: три года лишения свободы в колонии общего режима и материальная компенсация в размере 2 000 рублей.