Беларуские медики отказываются прививаться российской вакциной

Как рассказала сотрудница одной из детских поликлиник города, прививаться российской вакциной «Спутник V» никого не заставляют, но в их медицинском учреждении делать это добровольно желающих совсем не много.





– В нашей поликлинике из двадцати человек прививку сделали только заведующая и старшая медсестра. Про побочные эффекты от вакцины точно не скажу, но, похоже, у старшей медсестры они были, – говорит собеседница Першага Рэгіёна.





Руководство поликлиники о причинах отказов от вакцинирования медицинский персонал не расспрашивает, но в приватных разговорах врачи и медсестры критически высказываются о «Спутнике V», сомневаясь в высокой эффективности российской вакцины.





Кстати, в соседней Польше прививки для медиков обязательны. Без них могут не допустить к работе.





Следует отметить, что медицинское издание The Lancet оценило эффективность вакцины "Спутник V" в 91,6%.





Официально начало массовой вакцинации населения намечено на конец весны Предполагается, что прививку сможет получить любой желающий бесплатно. Правда, насколько это соответствует реальности, пока не понятно.





Плана вакцинации Минздрав пока не представил, а вот издание The Economist Intelligence Unit прогнозирует, что массовая вакцинация от COVID-19 в Беларуси произойдет лишь к концу 2022 года.







