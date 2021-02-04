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Беларусь заносит: транспорт в Минске работает с перебоями

Из-за сильного снега синоптики объявили на 4 февраля оранжевый уровень опасности.

Белгидромет предупредил, что днем в четверг в центральных и восточных районах страны ожидается сильные осадки.

Проблемы из-за снегопада утром возникли на западе страны. Гродно встал в 9-ти балльных пробках.

В Минске из-за погоды останавливались троллейбусы в районе улицы Янки Купалы,  сообщил "Минсктранс"  в своем Telegram-канале. Движение было возобновлено лишь спустя два часа.

Предполагается, что снег будет идти до вечера. В этой связи службы рекомендуют по возможности воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, а машину припарковать вдали от деревьев.
Источник: euroradio.fm
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