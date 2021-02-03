На Нафтане до 800 человек одновременно болели COVID-19













Такие цифры были озвучены 27 января во время встречи работников нефтехимического комплекса с генеральным директором ОАО «Нафтан» Андреем Сойко. По словам руководителя предприятия, на 26 января COVID-19 болели 212 заводчан. А в пиковый период, который пришелся на начало декабря, суточная статистика заболеваемости достигала 750–800 человек, пишет «Вестник Нафтана».





Таким образом, на ОАО «Нафтан», где в 2019 году работало 10 034 человека, одновременно «на больничном» могло быть до 8% от коллектива предприятия или 0,8% населения Новополоцка.





К сожалению, последние официальные данные по эпидемиологической ситуации в Новополоцке поступали еще в конце октября. На начало ноября инфекционный госпиталь в этом городе был забит уже практически под завязку — заняты 137 из 139 коек, однако, общее число заболевших не назвалось.