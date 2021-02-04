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Чумной барак Европы: в Польше уже привиты более миллиона человек, а у нас еще даже не начинали

Первую дозу вакцины получили более 1 миллиона 53 тысячи, а вторую - 289 тысяч человек.

За минувшие сутки в Польше против COVID-19 были привиты 108 410 человек, сообщило Министерство Здравоохранения. Всего в Польше были привиты более 1 миллиона 342 тысячи человек, передает polskieradio.pl

Первую дозу вакцины получили более 1 миллиона 53 тысячи, а вторую - 289 тысяч человек. Более 1 миллиона 986 тысяч доз вакцины были доставлены в вакцинационные центры. На сегодняшний день зарегистрировано 1 007 случаев возникновения поствакцинных реакций и осложнений, вызванных вакциной против COVID-19.

Тем временем в Беларуси, несмотря на то, что ранее сообщалось о поставках 200 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", власти не спешат прививать даже медиков.

По последним данным, пока получили первую прививку только около 1,5 тысяч человек. О массовой ваккции простых граждан речи не идет не то, что в ближайшем будущем, а похоже, что даже в этом году!

По крайней мере The Economist Intelligence Unit прогнозирует, что массовая вакцинация от COVID-19 в Беларуси произойдет лишь к концу 2022 года. 


А это значит, как замечает телеграм-канал Экономика, что будет и третья, и четвертая и энная волны коронавируса и новые тысячи смертей!
"Белорусский партизан"
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