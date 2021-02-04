Их изначально обвиняли сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 370 (Надругательство над государственными символами) и ч. 2 ст. 339 (Хулиганство, совершенное группой лиц), передает ПЦ Вясна





В ходе судебного следствия прокурор Худоешко предложил исключить из обвинения статью о хулиганстве, совершенном группой лиц и оставить только надругательство над государственным флагом (ст. 370 УК РБ). В конце концов он запросил для Ангелины Бибик и Матвея Копача по одному году ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа.





Как установлено судом, обвиняемые - молодые парень и девушка 7 ноября 2020 года ночью сорвали вместе с флагштоком на улице Куйбышева государственный флаг. Затем стали его топтать ногами, плевать на него, а на завершение подожгли флаг с помощью горючей жидкости. Эти действия снимались на мобильные телефоны их знакомыми.





Был нанесен материальный "ущерб" ЖРЭО Советского района г. Минска. Обвиняемые выплатили его по 39 рублей 78 копеек каждый.





Судья Татьяна Линник озвучила приговор: Матвею Копачу и Ангелине Бибик по одному году года ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа (домашняя химия).





Вскоре они должны стать на учет в уголовно-исполнительной инспекции, где им будут назначены ограничения по исполнению наказания.