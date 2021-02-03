Изнасиловал и забил до смерти на первом свидании. Могилевчанину предъявили обвинение в убийстве 16-летней девушки с особой жестокостью
Главное следственное управление завершило уголовное дело об убийстве 16-летней девушки в Новополоцке, которое совершил 20-летний могилевчанин, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По информации следствия, 11 июня минувшего года могилевчанин находился в командировке в Новополоцке. Вечером, употребив алкоголь, в одной из соцсетей он познакомился с девушкой и уговорил ее встретиться на городской площади, сходить в магазин и пойти на набережную Западной Двины.
Во время совместного отдыха молодой человек нанес девушке множество ударов. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он перетащил ее в реку и оставил тело в зарослях травы, после чего скрылся.
Утром могилевчанин вспомнил о своем преступлении и вернулся к реке. Тело девушки, как и ее одежда, были на месте. Он собрал вещи погибшей и вернулся в Могилев.
По дороге с молодым человеком постоянно связывались сотрудники милиции по телефону, однако он трубку не снимал. Приехав в областной центр, парень понял, что его личность и причастность к исчезновению девушки к тому времени установлены. 12 июня он сам отправился в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета и признался в содеянном.
Причину своей агрессии обвиняемый объяснить не смог, оправдываясь провалами в памяти. Вину свою он также не признал, аргументируя это тем, что умысла на убийство не было.
По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть девушки наступила в результате травматического шока, вызванного множественными травмами.
Могилевчанину предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием) и ч.3 ст.166 (изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений) УК РБ.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд, пишет Могилев.онлайн.
09:28 04/02/2021
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