



По информации следствия, 11 июня минувшего года могилевчанин находился в командировке в Новополоцке. Вечером, употребив алкоголь, в одной из соцсетей он познакомился с девушкой и уговорил ее встретиться на городской площади, сходить в магазин и пойти на набережную Западной Двины.





Во время совместного отдыха молодой человек нанес девушке множество ударов. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он перетащил ее в реку и оставил тело в зарослях травы, после чего скрылся.





Утром могилевчанин вспомнил о своем преступлении и вернулся к реке. Тело девушки, как и ее одежда, были на месте. Он собрал вещи погибшей и вернулся в Могилев.





По дороге с молодым человеком постоянно связывались сотрудники милиции по телефону, однако он трубку не снимал. Приехав в областной центр, парень понял, что его личность и причастность к исчезновению девушки к тому времени установлены. 12 июня он сам отправился в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета и признался в содеянном.





Причину своей агрессии обвиняемый объяснить не смог, оправдываясь провалами в памяти. Вину свою он также не признал, аргументируя это тем, что умысла на убийство не было.





По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть девушки наступила в результате травматического шока, вызванного множественными травмами.





Могилевчанину предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием) и ч.3 ст.166 (изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений) УК РБ.



