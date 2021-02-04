Сергей Дроздовский









После допроса в СК Олег Граблевский задержан на трое суток и отправлен на Окрестина. Он является подозреваемым по уголовному делу.





Сергей Дроздовский отправлен под домашний арест. Насколько известно, Офис помог нескольким людям, арестованным на протестах. Это сейчас квалифицируется как "финансирование экстремизма". Вторая версия наезда на Офис -- марши инвалидов, которые проходили летом и осенью.