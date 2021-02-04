+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Итальянской мафии мешают "работать" скорые - им запретили включать сирену

Итальянской мафии мешают "работать" скорые

Фото: Getty Images

Водители карет скорой помощи неоднократно получали угрозы от представителей итальянской мафии.
В Неаполе итальянская мафия велела экипажам скорой помощи отключать сирену и проблесковые маячки во время выезда к пациентам. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает издание TheTimes.
Местным мафиозным кланам не нравится, что скорые распугивают наркоторговцев и их клиентов, которые ошибочно принимают их сирены за облаву полиции.

Мафиози неоднократно угрожали водителям скорых расправой в случае, если те продолжат пользоваться спецсигналом. Последние обратились к полиции с просьбой о защите, сообщает издание.

Ранее масштабную операцию против мафии в Италии провели в январе.

Также сообщалось, что полиция Италии задержала 49 членов мафиозного клана. Среди задержанных - мэр и член совета города Росарно в Калабрии. Их подозревают в связях с мафией и подкупе голосов. 
korrespondent.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Точка невозврата А. Лукашенко
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]