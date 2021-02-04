Вечера встречи выпускников в Минске пройдут онлайн





"По причине сложившейся эпидемиологической ситуации праздничные вечера встреч в школах организовывать не будут. В этом году концертно-развлекательную программу заменит общение педагогов и выпускников по видеосвязи, которую должны организовать в учебных учреждениях", - отметила Великая, слова которой приводит госагентство БелТА





По информации главного управления по образованию Миноблисполкома, в регионе каждое учреждение образования самостоятельно принимает решение, организовывать встречу выпускников в формате праздничной программы, обычной встречи или онлайн-конференции.





Традиционно в стране вечера встреч выпускников школ проходят в первую субботу февраля.



