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Вечера встречи выпускников в Минске пройдут онлайн

Вечера встреч выпускников в Минске в 2021 году пройдут в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, рассказала заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы Мингорисполкома Надежда Великая.


"По причине сложившейся эпидемиологической ситуации праздничные вечера встреч в школах организовывать не будут. В этом году концертно-развлекательную программу заменит общение педагогов и выпускников по видеосвязи, которую должны организовать в учебных учреждениях", - отметила Великая, слова которой приводит госагентство БелТА.

По информации главного управления по образованию Миноблисполкома, в регионе каждое учреждение образования самостоятельно принимает решение, организовывать встречу выпускников в формате праздничной программы, обычной встречи или онлайн-конференции.

Традиционно в стране вечера встреч выпускников школ проходят в первую субботу февраля.
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