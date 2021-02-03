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Финал Евровидения-2021 пройдет на Ахой Арене в Роттердаме





Организаторы музыкального конкурса Евровидение исключили привычный для всех формат проведения мероприятия в 2021 году. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте конкурса.





"Евровидение определенно состоится в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли", - отметил исполнительный директор Евровидения Мартин Остердаль.





Как заявил Остердаль, рассматриваются несколько вариантов проведения конкурса.





По словам организаторов, планируется сосредоточить усилия на реализации такого сценария проведения мероприятия, согласно которому всем участникам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.





Исполнители, которые не смогут лично присутствовать на состязании, смогут использовать заранее подготовленные живые записи своих выступлений. Артисты, которые приедут в Нидерланды, будут выступать на сцене вживую при соблюдении всех требований безопасности.





В сентябре 2020 года организаторы конкурса представили четыре основных сценария проведения мероприятия в 2021 году, которые впоследствии были пересмотрены.





Первый вариант предполагал привычный для всех формат. В соответствии со вторым сценарием, всем присутствующим необходимо будет соблюдать социальную дистанцию. Третий вариант проведения конкурса также подразумевает соблюдение социального дистанцирования, ограничение числа зрителей или полное их отсутствие, пишет korrespondent.net





Артисты и члены делегаций из разных стран не смогут приехать в Роттердам, но будет организована трансляция их живых выступлений. Согласно четвертому сценарию, музыкальный конкурс будет проходить без зрителей, а все участники выступят из своих стран.





Напомним, 65-й по счету конкурс Евровидение должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). Из-за пандемии коронавируса Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс. Финал Евровидения-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме.





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