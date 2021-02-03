Стало известно, как будут ходить поезда между Минском и Москвой

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении железнодорожного сообщения с Беларусью, поезда начнут курсировать уже с 8 февраля.





По информации БЖД, восстановление сообщения будет происходить поэтапно и начнется с поезда №2/1 Минск-Москва, состав формируется БЖД. Отправляться он будет из Минска по четным числам (отправление в 22:10, прибытие в 08:13), а из Москвы (отправление в 22:13, прибытие в 07:26) – по нечетным.





Уточняется, что по территории Беларуси поезд не будет останавливаться для посадки/высадки на станции Орша Центральная, как это было ранее. По территории России остановки будут в Смоленске и Вязьме.





Еще один поезд, который будет курсировать из российской столицы через Минск, это Москва-Калининград. Остановка в Минске предусмотрена, билеты на состав можно будет пока купить только из Минска в Москву и обратно с остановками в Смоленске, Вязьме и Гагарине, в Калининград пока белорусы съездить не могут.





Пассажирам при проезде в поездах настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.





В БЖД уточнили, что дальнейшее взаимодействие с российскими коллегами по поэтапному возобновлению сообщения будет продолжаться, о появлении новых составов в расписании будет сообщаться дополнительно, пишет Sputnik.



