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Мыши заразили детей опасным заболеванием в российском интернате

расположенной в Томской области Крыловской школе-интернате 30 воспитанников госпитализированы с псевдотуберкулезом. Причиной заражения детей опасным заболеванием стали санитарные нарушения, которые в ходе внеплановой проверки выявили сотрудники Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс».

Специалисты ведомства выявили нарушения условий хранения овощей и содержания пищеблока. В частности, на овощехранилище они обнаружили следы пребывания грызунов. Кроме того, несколько мышей было отловлено.

В Роспотребнадзоре считают, что дети заразились именно из-за контакта грызунов с продуктами, которые обрабатывались на пищеблоке с нарушением технологии. Помимо этого, в учебном заведении выявлены и другие недочеты в соблюдении санитарных норм.

Псевдотуберкулез — острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, сыпью. Основной путь заражения — через пищу. Возбудитель — грамотрицательная бактерия Yersinia pseudotuberculosis.
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