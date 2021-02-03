Мыши заразили детей опасным заболеванием в российском интернате

Специалисты ведомства выявили нарушения условий хранения овощей и содержания пищеблока. В частности, на овощехранилище они обнаружили следы пребывания грызунов. Кроме того, несколько мышей было отловлено.





В Роспотребнадзоре считают, что дети заразились именно из-за контакта грызунов с продуктами, которые обрабатывались на пищеблоке с нарушением технологии. Помимо этого, в учебном заведении выявлены и другие недочеты в соблюдении санитарных норм.





Псевдотуберкулез — острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, сыпью. Основной путь заражения — через пищу. Возбудитель — грамотрицательная бактерия Yersinia pseudotuberculosis.



