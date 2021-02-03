Да, она обратилась в полицию первого февраля, ее долго допрашивали, она все рассказала, у нее интересная история", – сказал BNS А. Добровольский.





Это – уже второе обращение в литовские правоохранительные органы в связи с насилием со стороны белорусской правоохраны в отношении протестующих. Генпрокуратура Литвы в декабре прошлого года начала досудебное расследование преступлений против человечности по заявлению гражданина Беларуси Максима Хорошина. Надеется, что ее примеру последуют и другие М. Матусевич подтвердила BNS, что в понедельник подала заявление в Бюро криминальной полиции Литвы и выразила надежду, что ее примеру последуют и другие пострадавшие от белорусских силовых структур. "Пока мне предоставлен статус свидетельницы, но я просила признать меня пострадавшей (...). Хочется верить, что и другие люди, которые в данный момент находятся здесь, подадут заявления", – отметила она. Женщина, обладающая литовским гражданством со стороны матери по рождению, но выросшая в Минске, рассказала, что в последнее время жила и работала в Лондоне.





Минск, 9 августа 2020 года, фото АР





В Минск она прибыла с тогда еще будущим мужем в августе, когда проходили первые протесты. 9–11 августа она носила воду и медикаменты протестующим. Тогда же и была задержана. "У нас были такие красные кресты, какие бывают у медиков, на руках и на автомобиле, чтобы можно было опознать, что мы – "свои". Нас задержали, оскорбляли нецензурными словами, обзывали, запугивали, выясняли, кто нам платит за то, чтобы мы ходили на митинги, расспрашивали, сколько нам заплатили, запугивали тем, что мы сядем в тюрьму на 20 лет, что на нас живого места не останется", – рассказала она. "Меня били в основном руками, по голове, шее, спине, моего мужа и друга били дубинками и руками везде – по попе, по спине, по шее, голове. Мужу коленом по ребрам дали пару раз, другу – дубинкой по бедру. Мне повезло, синяков не было, но парни в связи с травмами обратились к медикам", – сказала женщина. М. Матусевич рассказала, что сначала задержанных доставили в минские отделения милиции, а затем перевезли в СИЗО на ул. Окрестина.





Она сказала, что ее отпустили ночью, а ее друга и мужа перевели в еще одно учреждение, находящееся в Слуцке (около 100 км от Минска). Муж сначала был задержан на 15 суток, но усилиями правозащитников был отпущен через несколько суток. По ее словам, пострадавший друг со своей девушкой сейчас планируют переселиться в Польшу, обращаться к литовской правоохране они боятся по причине оставшихся в Минске близких. Сходными являются мотивы и ее мужа. Сама М. Матусевич говорит, что ощущает себя мене связанной, поскольку со своими остальными родственниками в Беларуси общается реже, кроме того, ей на пять лет запрещено прибывать в страну. "Мой муж и сейчас думает, обращаться или нет, поскольку боится, что это каким-либо образом может повлиять на его семью в Минске, он еще хочет посетить родных. А мне запрещен въезд в Беларусь на пять лет", – сказала она. А. Добровольский сообщил BNS, что в связи с насильственными действиями белорусской милиции намерены обратиться и другие лица, среди них – и два прибывших в Литву гражданина Беларуси.





Литовская прокуратура, начавшая расследование по делу М. Хорошина, утверждает, что представленные им первичные данные могут быть оценены как имеющие состав преступления в рамках Уголовного Кодекса Литвы по универсальной юрисдикции.

Универсальная юрисдикция означает, что уголовная ответственность за преступления, о которых речь идет в международных договорах, применяется независимо от гражданства пострадавших и подозреваемых, места преступления и того, предусмотрено ли наказание законом той страны, в которой совершено преступление.





В Литве досудебное расследование контролирует Департамент уголовного преследования Генеральной прокуратуры, следственные действия проводят сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы. В Беларуси с августа не прекращаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают результаты этих выборов сфальсифицированными. Протесты подавляются силой, тысячи протестующих были задержаны. В отношении задержанных применялись пытки.



