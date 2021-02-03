+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на ближайшие сутки

Похолодание, порывистый ветер и сильный снег, ожидается в Беларуси 5 февраля

pravda.com.ua

 4 февраля в нашей стране ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, местами сильный снег, в южных районах дождь. Местами гололед и налипание снега, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит -2..-8°С, по югу -1..+3°С; ночью по северу республики -9..-11°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем интенсивно расти.
belgidromet.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Точка невозврата А. Лукашенко
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]