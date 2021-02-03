Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на ближайшие сутки
Похолодание, порывистый ветер и сильный снег, ожидается в Беларуси 5 февраля
pravda.com.ua
4 февраля в нашей стране ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, местами сильный снег, в южных районах дождь. Местами гололед и налипание снега, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит -2..-8°С, по югу -1..+3°С; ночью по северу республики -9..-11°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем интенсивно расти.
19:33 03/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение