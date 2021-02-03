Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на ближайшие сутки

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4 февраля в нашей стране ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, местами сильный снег, в южных районах дождь. Местами гололед и налипание снега, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит -2..-8°С, по югу -1..+3°С; ночью по северу республики -9..-11°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем интенсивно расти.



