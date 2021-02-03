Мошенники придумали новый способ «развода» по телефону









В Брестской области и, в частности, в Бресте в декабре и январе зафиксированы случаи телефонных звонков от «черных коллекторов», сообщает МВД.





«В действующем законодательстве Беларуси отсутствуют определения коллектора, коллекторской деятельности или коллекторского агентства, а вопросы по взысканию задолженности урегулированы и четко прописаны. Мошенники пользуются недостаточной правовой грамотностью, применяют методы психологического давления и вымогают у людей деньги», – отметила официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.





Как правило, звонят в мессенджере. Злоумышленники представляются коллекторами и сообщают о якобы имеющейся задолженности. В разговоре они пытаются убедить собеседника о долге банку, фирме по микрозаймам или необходимости срочного выкупа имущества родственников в ломбарде.





«Причем не грубят, не угрожают, а вежливо просят во избежание их визита выплатить долг: перевести всю сумму или ее часть на расчетный счет», – подчеркнула официальный представитель УВД.





В такой ситуации специалисты рекомендуют соблюдать спокойствие, узнать у звонящего личные данные, должность и номер телефона. Затем пообещать перезвонить и положить трубку.





«Не нужно перечислять деньги по звонку незнакомых людей и оплачивать непроверенные услуги. Если оказывается психологическое давление, угрозы финансовых и других потерь, постарайтесь не волноваться. Это обычные уловки преступников, главная цель которых ввести человека в состояние неуверенности и страха», – пояснила Наталья Сахарчук.





Сообщается, что в настоящее время милиция устанавливает личности мошенников.