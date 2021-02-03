Екатерина Борисевич и Артем Сорокин / tut.by





Уголовное дело журналистки TUT.by Катерины Борисевич и врача Больницы скорой медпомощи Артема Сорокина будут рассматривать в суде Московского района Минска, сообщает TUT.by. Дата заседания пока не назначена.





Напомним, Борисевич и Сорокина обвиняют в разглашении медицинской тайны. Они сообщили общественности, что медики не обнаружили алкоголя в крови Романа Бондаренко. Их заявление шло в противовес с официальной версией - СК и Лукашенко принародно заявили, что в момент трагедии парень был пьян.





Так же отметим, мать Романа не имели никаких претензий к журналистке и врачу, тем не менее обоих задержали 19 ноября и предъявили обвинение.