Сразу в пяти минских школах ищут мины

Сегодня в 15 часов в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании пяти учреждений образования (гимназии № 2, 11, 38, гимназия-колледж искусств имени И.О. Ахремчика, школа № 203, расположенных на территории Первомайского района г. Минска).





На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности (проводится эвакуация). Работают саперно-пиротехнические группы, передает телеграм-канал столичной милиции.