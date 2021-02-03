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Сразу в пяти минских школах ищут мины

Милиция проверяет сообщение о минировании пяти минских школ

Сегодня в 15 часов в одно из учреждений образования поступило анонимное электронное сообщение о минировании пяти учреждений образования (гимназии № 2, 11, 38, гимназия-колледж искусств имени И.О. Ахремчика, школа № 203, расположенных на территории Первомайского района г. Минска). 

На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности (проводится эвакуация). Работают саперно-пиротехнические группы, передает телеграм-канал столичной милиции.
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