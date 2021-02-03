Когда не до законов: медбрата БСМП отправили на 25 суток за пакет "Соседи" и маску
Суд Ленинского района Минска накануне постановил наказать медбрата Больницы скорой медицинской помощи Евгения Вашкевича 25 сутками ареста.
Суд посчитал, что он нарушил сразу две статьи КоАП: об участии в несанкционированном массовом мероприятии и о неповиновении сотруднику милиции.
На суде Вашкевич вину не признал. По его словам, ни в каком массовом мероприятии он не участвовал, а шел в ГУМ за подарком для отца.
По дороге его "выкрали неизвестные люди, затащили в машину, и только там сказали, что они милиция", цитирует Вашкевича телеграм-канал правозащитников.
В качестве свидетеля выступал милиционер. Он рассказал, что органы получили информацию, что в воскресенье "будет пикетирование".
На вопрос судьи, как себя обозначали участники акции, свидетель ответил: "пакет "Соседи" и маска". А поскольку Вашкевич "обозначил себя, как надо", сотрудник милиции решил, что медик также участвует в пикете.
Судья спрашивала милиционера и о том, предупреждал ли он вероятных участников несанкционированного мероприятия о том, что они нарушают закон.
"Рупара не было, но я старался громко говорить", ответил свидетель. На уточняющий вопрос, точно ли Вашкевич слышал предупреждение, милиционер заметил: "Думаю, должен был слышать, слух у него есть".
Опираясь в том числе на эти показания судья Марина Климук посчитала вину медика доказаной и отправила его в изолятор на 25 суток.
Напомним, в минувшее воскресенье в Минске было задержано около 170 человек.
Источник: euroradio.fm
17:15 03/02/2021
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