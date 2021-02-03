Суд посчитал, что он нарушил сразу две статьи КоАП: об участии в несанкционированном массовом мероприятии и о неповиновении сотруднику милиции.





На суде Вашкевич вину не признал. По его словам, ни в каком массовом мероприятии он не участвовал, а шел в ГУМ за подарком для отца.





По дороге его "выкрали неизвестные люди, затащили в машину, и только там сказали, что они милиция", цитирует Вашкевича телеграм-канал правозащитников.





В качестве свидетеля выступал милиционер. Он рассказал, что органы получили информацию, что в воскресенье "будет пикетирование".





На вопрос судьи, как себя обозначали участники акции, свидетель ответил: "пакет "Соседи" и маска". А поскольку Вашкевич "обозначил себя, как надо", сотрудник милиции решил, что медик также участвует в пикете.





Судья спрашивала милиционера и о том, предупреждал ли он вероятных участников несанкционированного мероприятия о том, что они нарушают закон.





"Рупара не было, но я старался громко говорить", ответил свидетель. На уточняющий вопрос, точно ли Вашкевич слышал предупреждение, милиционер заметил: "Думаю, должен был слышать, слух у него есть".





Опираясь в том числе на эти показания судья Марина Климук посчитала вину медика доказаной и отправила его в изолятор на 25 суток.





Напомним, в минувшее воскресенье в Минске было задержано около 170 человек.