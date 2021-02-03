







"СПИД унес более 33 млн жизней, а для его возбудителя, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), до сих пор не удалось найти вакцину. Лекарства, предотвращающие передачу вируса и подавляющие симптомы, уже доступны во многих странах, но, тем не менее, в 2019 году ВИЧ заразились 1,7 млн человек. Профессор Жак Пепин, эпидемиолог из Шербрукского университета в Канаде, десятилетиями пытался выяснить происхождение ВИЧ - с тех пор как начал работать терапевтом в Заире (сегодня это Демократическая Республика Конго) в 1980-х годах. Предыдущие исследования показали, что вирус иммунодефицита обезьян впервые передался от шимпанзе людям в Юго-Восточном Камеруне в начале XX века", - сообщает Daily Mail.





"Вирус иммунодефицита обезьян может быть фатальным для шимпанзе точно так же, как ВИЧ для человека (...). ВИЧ является примером зоонозной передачи, когда патоген может передаваться от одного вида к другому, например, как Covid-19, птичий грипп и коровья оспа", - поясняет газета.





"В знаменитом первом издании книги "Происхождение СПИДа", опубликованной в 2011 году, доктор Пепин пришел к выводу, что, вероятно, первым ВИЧ заразился охотник в Камеруне в начале XX века, а затем вирус распространился по Леопольдвилю, ныне известному как Киншаса в Конго", - говорится в статье.





И вот опубликована пересмотренная версия этой гипотезы - теперь предполагается, что "нулевым пациентом" был не местный охотник, а голодающий солдат времен Первой мировой войны, вынужденный охотиться на шимпанзе в поисках пищи, когда группа солдат застряла в отдаленном лесу около Молунду в Камеруне в 1916 году, пишет Daily Mail.





В эксклюзивном интервью Daily Mail профессор Пепин рассказывает, как колониализм, голод и проституция внесли вклад в продолжающуюся эпидемию СПИДа. "Во время Первой мировой войны у Германии в Африке было несколько колоний, и союзные войска решили вторгнуться в эти колонии, одной из которых был Камерун, - пояснил профессор Пепин. - В Камерун вторглись британские, бельгийские и французские солдаты с пяти направлений".



