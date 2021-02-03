Боятся! В Минске огородили суд, где будет рассматриваться дело Виктора Бабарико
Здание суда Московского района Минска берут в ограждение. Там завтра будет проходить предварительное судебное заседание по «делу Белгазпромбанка».
Эту информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе Верховного суда.
Здание суда Московского района Минска ограждают, фотографии процесса появились в телеграм-канале «МотолькоПомоги».
В районном суде за комментариями на этот счет направили в пресс-службу Верховного суда.
Там же пояснили, что меры безопасности связаны с процессом в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка, который сегодня проанонсировали.
14:31 03/02/2021
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