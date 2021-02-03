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Россия с 8 февраля восстанавливает ж/д сообщение с Беларусью

Россия восстанавливает железнодорожное сообщение и увеличивает число авиарейсов с Беларусью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. Соответствующее решение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным

"С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью по маршруту Минск - Москва - Минск и по маршруту Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. 

С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва - Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта", - цитирует сообщение belta.by

Данное решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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