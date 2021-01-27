Израильский ученый Ариэль Карлински из Еврейского университета в Иерусалиме вместе с Дмитрием Кобаком, научным сотрудником, специализирующимся на машинном обучении и нейронауке в университете немецкого города Тюбингена, провели исследование, в котором собрали данные об уровне смертности в пандемию коронавируса в разных странах.





Ученые проанализировали то, как случаи смертей, связанные с COVID-19, отражаются в официальной статистике. Их научная статья (препринт) опубликована на портале medRxiv.





В интервью DW Дмитрий Кобак рассказал о выводах, к которым ученые пришли.





Дмитрий Кобак: Наша цель - собрать оперативные данные об общем числе смертей по разным странам. К сожалению, не существует единой базы, в которой бы собирались эти данные. Скажем, Россия публикует данные о числе смертей за каждый месяц на сайте Росстата. Украина - на сайте Укрстата. Соединенные Штаты публикуют данные о числе смертей за каждую неделю у себя на сайте. И так далее. Мы постарались собрать все это в одну таблицу. Пока получилось найти данные по 79 странам. Надеемся, что удастся еще расширить этот список.





Исходя из этих данных, можно посчитать так называемую избыточную

смертность в каждой стране с начала пандемии. Избыточная смертность - это превышение количества смертей за время пандемии над ожидаемым количеством смертей, исходя из данных за предыдущие годы - за период с 2015-го по 2019-й.





- Почему данных Университета Джонса Хопкинса недостаточно для оценки масштаба пандемии?





- Потому что разные страны по-разному ведут подсчет коронавирусных смертей. В некоторых странах считают только умерших с подтвержденным диагнозом. В других - считают в том числе и умерших с подозрением на коронавирус. В некоторых считают только тех, у кого коронавирус записан как основная причина смерти.





В других - всех умерших с коронавирусом. И так далее. Методики подсчета разные, поэтому сравнивать страны между собой трудно. Считается, что более надежный и более объективный показатель - это избыточная смертность, которая никак не зависит от методики подсчета коронавирусных смертей. Мы просто считаем избыточную смертность, и всё.





- В составленной вами международной базе данных 79 стран. Согласно одному из ваших выводов, во многих странах официальные данные по количеству умерших от COVID-19 занижены. Каков реальный масштаб?





- Действительно, во многих странах количество умерших оказывается занижено, но обычно не очень сильно. Например, во многих странах ЕС избыточная смертность раза в полтора больше, чем официальное количество ковидных смертей. По всей вероятности, это происходит из-за того, что там не учитываются ковидные смерти без подтвержденного диагноза. Думаю, в большинстве случае в занижении нет ничьего злого умысла. Это просто следствие неудачно или неправильно выбранной методики подсчета ковидных смертей.





Но есть и страны, где совпадение очень хорошее: например, Швеция, Франция, Бельгия - там никакого занижения нет. А, например, в некоторых странах Латинской Америки занижение сильнее, в два-три раза. Есть, конечно, страны, где, к сожалению, можно подозревать намеренное занижение.





- Беларусь в числе стран, которые "грешат" недоучетом больше всего. Хуже ситуация только в Узбекистане. Согласно вашим подсчетам, по состоянию на 30 июня 2020 года в Беларуси от COVID-19 скончались 5800 человек. Официально Минздрав РБ тогда сообщал о 400 погибших. Есть ли основания говорить о преднамеренном занижении?





- В Беларуси у нас получилось занижение в 14,7 раз. Примерно как в Египте (13 раз) и Казахстане (11 раз). В Узбекистане занижение почти в 30 раз. На пятом месте по этому показателю идет Россия, где занижение в 6,5 раз. Объяснение этих чисел не входит в задачу нашей статьи. Но трудно предположить, что такие большие коэффициенты занижения могут иметь какое-то незлонамеренное объяснение.





Я отдельно изучал Россию, где доступны данные по отдельным регионам, и, например, в Башкортостане занижение получается больше, чем в сто раз. Я считаю, это нельзя объяснить никак, кроме как намеренным занижением числа ковидных смертей. Это подтверждается и журналистскими расследованиями из Башкортостана. Что касается Беларуси, то я таких расследований не видел, но занижение в 14,7 раз говорит само за себя.





- С какими данными по Беларуси вы работали? Временной отрезок

заканчивается 30 июня 2020 года. Далее данных пока нет, или они еще не обработаны? Запрашивали ли вы дополнительные цифры?





- Данные из Беларуси по какой-то загадочной причине нашлись в базе

данных Организации Объединенных Наций. В этой базе информация

появляется с очень большой задержкой, и там почти нет стран с информацией за 2020 год. Но почему-то именно данные из Беларуси там есть, за первое полугодие 2020-го. Сама Беларусь никаких данных не публикует.





Мы обращались в Белстат, и нам ответили, что никаких данных у них нет. К сожалению, это означает, что нет никаких надежных данных о количестве умерших от ковида в Беларуси на сегодня - слишком много времени прошло с июня.





- Какая ситуация у стран-соседей Беларуси? В России, Украине?





- В России ужасная ситуация. По официальным данным, на сегодня умерло 72 тысячи человек, но с учетом коэффициента занижения в 6.5 реально избыточную смертность на сегодняшний день можно оценить выше 450 тысяч, то есть скоро будет полмиллиона жертв эпидемии.





Думаю, Россия скоро обгонит США по этому показателю и выйдет на первое место в мире. На Украине занижение у нас получилось в 2 раза, это терпимый показатель.





- Что вы планируете делать в дальнейшем с вашей базой данных, будете расширять, актуализировать?





- Будем стараться обновлять в режиме реального времени до тех пор, пока пандемия не закончится. Надеемся, эти данные помогут другим исследователям в их работе.