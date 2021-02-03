Суд Минского района 3 февраля вынес приговоры по уголовному делу против пятерых минчан, задержанных 29 сентября в Боровой. Их всех обвинили в групповом повреждении автомобиля жены милиционера: «прокололи шины, запенили монтажной пеной дверные проемы, залили краской кузов», передает ПЦ " Вясна".





Эти действия квалифицированы по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса (злостное хулиганство). Материальный ущерб машины составил 5 222 рублей 88 копеек.





Кроме этого, обвиняемых осудили за вещества и предметы, которые силовики нашли при обыске в их домах и машинах после задержания: по ч. 1 ст. 295-3, ч. 2 ст. 296, 329 и по ч. 1 ст. Согласно ст. 328 Уголовного кодекса.





Судья Виктор Шевцов вынес следующие приговоры по этому делу:





31-летнему безработному Егору Евстратову - ч. 2 ст. 339, ч. 1 ст. 295-3 Уголовного кодекса - 3 года колонии в условиях общего режима;





28-летнему развозчику пиццы Павлу Сахарчуку -ч. 2 ст. 339, ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса - 2 года и 1 месяц колонии в условиях общего режима;





32-летнему работнику метро Артему Онищуку - ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса - 2 года колонии в условиях общего режима;





32-летнему работнику пиццерии Андрею Нечипарю - ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса - 3 года колонии в условиях общего режима;





39-летнему тренеру по каратэ Антону Быковскому - ч. 2 ст. 339, ст. 329, ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса - 6 лет колонии в условиях усиленного режима.





Также они должны выплатить иск потерпевшего сотрудника МВД Александра Гейца (заместителя начальника отдела организации оперативно-режимной работы по воспитательной колонии, ЛТП Департамента исполнения наказания МВД) в сумме 1000 рублей, а также моральный ущерб на сумму 3000 рублей.





Напомним, минчан задержали 29 сентября сотрудники ГУБОПиКа и СОБРа возле той самой машины сотрудника. На видео, которые распространила пресс-служба МВД и ONT NEWS, видно, что силовики при задержании использовали оружие.





По показаниям обвиняемых, в повреждении авто и при задержании присутствовало около девяти человек, на скамье подсудимых – пять человек. В материалах дела они фигурируют как "неустановленные лица" или вообще отсутствуют. По мнению обвиняемых, это были сотрудники правоохранительных органов.





Всех судили за повреждение ночью 29 сентября группой лиц машины жены милиционера Александра Гейца в Боровой. Егора Евстратова и Антона Быковского также судят по дополнительным статьям за найденные средства и предметы у них дома в ходе обыска после задержания.









Антона Быковского обвиняют в незаконном посеве, выращивании конопли в своем гараже в Минском районе, а также за хранение наркотического средства дома. У Егора Евстратова после задержания дома нашли горючие вещества.





Павла Сахарчука осудили за сбыт Артему Нечипарю телескопической дубинки, которую силовики нашли при обыске машины.





Антон Быковский признал вину по ст. 328 и 339 Уголовного кодекса частично. Егор Евстратов по ст. 295-3 УК полностью признал вину, а по ст. 339 УК-частично. Павел Сахарчук полностью признал вину. Артем Онищук также полностью признал вину, а Андрей Нечипарь полностью не признал вину.





Все обвиняемые ранее не привлекались к уголовной ответственности.