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Белорусские историки: кампания по запрету БЧБ-флага ведёт к расколу общества

Белорусские историки выступили з заявлением в защиту бело-красно-белого флага.




"Сегодняшняя официозная пропагандистская кампания по дискредитации и запрету национального и государственного символа Беларуси бело-красно-белого флага не имеет никакого исторического обоснования, ведёт к расколу общества и разжигания вражды между гражданами Беларуси, — пишут они. — Организаторы и участники этой компании должны понести ответственность не только перед судом истории, но и юридическую".

Историки напоминают, что в 1991-1994 годах бело-красно-белый флаг был государственным в Беларуси.

"За прошлый век бело-красно-белый флаг стал духовным достоянием и моральной ценностью для миллионов белорусов, независимо от их политических взглядов, — цитируем заявление. — Использование коллаборационистами национальных символов во времена Второй мировой войны было обычным делом в Европе и не может вести к их дискредитации".

Заявление подписали доктора наук Александр Кравцевич, Александр Смоленчук, Сергей Токть и другие. Подписи под ним продолжают собирать.

Напоминаем, что продолжается и сбор подписей под петицией в защиту БЧБ-флага. На данный момент число подписантов приближается к 85 тысячам. 
Еврорадио
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