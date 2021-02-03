+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Прокуратура Витебска опротестовала решение суда о закрытии дела в отношении женщин, занимавшихся фитнесом в лесу

Напомним, что 19 января суд Первомайского района прекратил административное дело в отношении Татьяны Северинец и Елены Косновой. Женщины были задержаны во время занятия ходьбой со скандинавскими палками. Их обвиняли в несанкционированном пикетировании. Судья Вероника Борисова закрыла дело по причине недоказанности вины.


Данное дело будет рассмотрено в областном суде Витебска. Об этом сообщает «Вiцебская Вясна».

- Вывод о том, что вина Татьяны Северинец и Елены Косновой не доказана в совершении административного правонарушения, был сделан преждевременно и без надлежащего расследования всех обстоятельств правонарушения, - говорится в сообщении.

Заместитель прокуратуры Витебска Кирилл Дубов отмечает, что судья Вероника Борисова должна была допросить других свидетелей-милиционеров, которые также выезжали в лес, когда пришло сообщение о правонарушении. В частности – Ермаковича, Борисова и Милентея.

- В ходе исследования вещественных доказательства по делу на установлено, кто именно из сотрудников ОВД нашел бело-красно-белый флаг. Также не установлена его принадлежность, не были устранены противоречия в объяснении свидетелей о месте, где именно его нашли, не устранены противоречия о времени и продолжительности задержанных женщин на месте совершения административного правонарушения, - подчеркнули в ведомстве.

Протест будет рассмотрен в областном суде Витебска: его либо отклонят, либо удовлетворят и отправят дело в отношении Северинец и Косновой на новое рассмотрение.

Напомним, что судья Вероника Борисова объявила, что дело в оношении Северинец и Косновой закрыто за недоказанностью вины и извинилась перед ними.
KP.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
eBelarus
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]