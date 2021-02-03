







Нарушителем оказался 19-летний молодой человек, который на правонарушение шел осознанно. Подготовился тоже основательно: при себе он имел 3 мобильных телефона, палатку, компас, газовый баллончик, вещи и продукты питания. Парень рассказал пограничникам, что сам он гражданин Украины, а нарушить границу решился, чтобы навестить девушку, которая живет в Беларуси.





Задержанный доставлен в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. Начат административный процесс за незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания. Нарушителю грозит депортация с запретом въезда в Республику Беларусь до 5 лет.