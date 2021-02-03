



Минчанка несколько лет назад покупала лекарственный препарат «Диабеталь». В 2020 году ей позвонил неизвестный, представился сотрудником российской полиции. Мужчина сказал, что белоруске положена компенсация за то, что она приобрела некачественные лекарства. Компенсацию пообещали заманчивую, но для того, чтобы ее получить, предложили заплатить $1000 за услуги адвоката. Таких денег у женщины не было.





Через несколько месяцев мошеники перезвонили ей еще раз с той же легендой, но уже снизив сумму до 1200 белорусских рублей. Женщина перевела деньги.





-Мне было обещано 1 миллион 400 тысяч российских рублей, поскольку якобы было продано имущество тех мошенников, которые производили лекарство, - рассказала она корреспонденту Зоны Х. - Мне нужно было заплатить за то, что они мне переправят эти деньги в Беларусь. Я опять заплатила через Юнистрим. Позвонили уже в 2021 году и сказали, что банк, который сохранял деньги мошенников, немецкий банк, название произнесли скороговоркой, оштрафован и тоже платит мне от себя компенсацию в три миллиона российских рублей. Нужно было опять заплатить налог 300 тысяч российских рублей.





Мошенники действовали убедительно, и женщина перечисляла деньги. Остановилась она только тогда, когда мошенники предложили ей заплатить еще $1800 – якобы за то, чтобы купон на всю сумму полагающейся ей компенсации пересек границу. Точнее, ее остановили дети.





- Мы поехали в милицию, я сменила симку, но они еще какое-то время звонили моим детям, требовали меня, причем в грубой форме,- рассказывает женщина. Всего она отдала мошенникам $ 20 000.





Как рассказали телеканалу в правоохранительных органах, по похожей схеме мошенники разводят около 20 белорусов ежегодно. И это только те, кто обращается в милицию.



