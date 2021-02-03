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Число интернет-пользователей в Китае превысило 989 млн

Согласно докладу Китайского сетевого информационного центра, коэффициент доступа населения к глобальной сети за пять месяцев вырос на 3,4 процентных пункта

Число пользователей интернета в КНР с сентября прошлого года увеличилось на 5,2% и превысило 989 млн. Об этом сообщил в среду Китайский сетевой информационный центр (CNNIC).

Согласно опубликованному докладу, коэффициент доступа населения к глобальной сети за пять месяцев вырос на 3,4 процентных пункта, до 70,4%. В 2020 году впервые в истории валовый продукт интернет-индустрии в стране превысил 100 трлн юаней ($15,4 трлн по текущему курсу).

"Сетевые технологии сыграли важную роль в реализации мер по противодействию пандемии нового коронавируса, став ключевым фактором, благодаря которому Китай оказался единственной страной в мире, продемонстрировавшей положительные темпы роста ВВП", - говорится в распространенном документе.

По данным CNNIC, Китай уже восьмой год подряд занимает лидирующее место в области электронной коммерции: в 2020 году объем розничных онлайн-продаж в стране превысил 11,76 трлн юаней ($1,81 трлн), увеличившись на 10,9%. Количество жителей, делающих покупки в интернете, по сравнению с сентябрем выросло на 4,4%, составив 782 млн человек, пишет ТАСС.

Как сообщил информационный центр, в республике продолжает динамично развиваться удаленное образование и сфера медицинских услуг, предоставляемых в режиме онлайн: число граждан, прибегающих к помощи этих двух секторов экономики, превысило 342 млн и 215 млн человек соответственно.
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