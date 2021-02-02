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Четверо сотрудников магазина Symbal.by остаются под стражей

30 января были задержаны Никита Бровка, Ксения Миклашевская, Анастасия Трофимчик и Ольга Игнатович

Суд вернул на доработку в РУВД дела четверых сотрудников Symbal.by, которые были задержаны 30 января. 1 и 2 февраля в суде Советского района прошли заседания. Задержанных работников магазина судят по статье 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство).

По данным Telegram-канала «Вясна» назірае», в ходе заседания стало известно, почему людей судят именно по этой статье. Оказалось, что их обвиняют в том, что они «умышленно нарушили деятельность Советского РУВД». До этого на четверых задержанных составили протоколы по статье 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), однако теперь судят за хулиганство.

Отмечается, что дел Ольги Игнатович и Анастсасии Трофимчик даже не было в расписании судов, однако выяснилось, что их тоже вернули на доработку.

На вечер 2 февраля четыре задержанных сотрудника Symbal.by остаются в ИВС.

Как сообщил создатель symbаl.by Павел Белоус на своей странице в Facebook, адвокат направил жалобу. Добавим, что административное задержание в Беларуси не может превышать 72 часов. По истечении этого срока к задержанному применяется мера пресечения, однако суд еще не вынес решения по делам сотрудников Symbal.by, хотя 72 часа с момента их задержания уже истекли.
KP.by
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