Меры безопасности во время ВНС власти усилят
На период проведения VI Всебелорусского народного собрания будут приняты все необходимые меры безопасности, а план реагирования есть на всевозможные сценарии.
Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал сегодня в интервью представителям СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
Он отметил, что о реальной угрозе для участников форума пока ничего не свидетельствует, заявил Роман Головченко, тем не менее в отдельных чатах высказываются призывы к насилию.
"Соответствующие органы имеют план действий на все случаи. План реагирования есть на всевозможные сценарии, - подчеркнул он. - Думаю, у всех была возможность убедиться, что правоохранительная система Беларуси в состоянии противостоять любым попыткам дестабилизации ситуации в стране".
Правда, о танках в Минске речь пока не велась
А попытки же воздействия на делегатов ВНС из-за рубежа, угрозы им санкциями премьер-министр назвал "инструментом огульного охаивания" и "неприкрытым давлением".
20:56 02/02/2021
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