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Доживём ли? В Минске от COVID-19 привиты 1 445 человек. Массовая вакцинация граждан Беларуси начнется весной

По данным на 1 февраля, в столице против коронавирусной инфекции вакцинированы 1 445 человек. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.

— Прививаем пока только медицинских работников, — отметила Е. Хомченко.

В Беларуси, в том числе в Минске, прививочная кампании по профилактике COVID-19 стартовала 19 января. В этот день в столице прививали в 11, 14 и 28-й поликлиниках. Первыми получили прививки медицинские работники. Затем к упомянутым учреждениям здравоохранения присоединились и другие поликлиники. Помимо медиков прививать будут и других подверженных риску заражения граждан, в том числе педагогов.


Вакцинация осуществляется за счет средств республиканского бюджета с использованием препарата «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») производства Российской Федерации. Процедура вакцинации состоит из двух инъекций с интервалом в три недели — сначала компонентом I, потом компонентом II, которые позволят сформировать полноценную защиту от заболевания.

Заметим, что в учреждениях здравоохранения столицы созданы условия для хранения вакцины, закуплено дополнительно медицинское морозильное оборудование.
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