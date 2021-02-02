— Прививаем пока только медицинских работников, — отметила Е. Хомченко.





В Беларуси, в том числе в Минске, прививочная кампании по профилактике COVID-19 стартовала 19 января. В этот день в столице прививали в 11, 14 и 28-й поликлиниках. Первыми получили прививки медицинские работники. Затем к упомянутым учреждениям здравоохранения присоединились и другие поликлиники. Помимо медиков прививать будут и других подверженных риску заражения граждан, в том числе педагогов.









Вакцинация осуществляется за счет средств республиканского бюджета с использованием препарата «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») производства Российской Федерации. Процедура вакцинации состоит из двух инъекций с интервалом в три недели — сначала компонентом I, потом компонентом II, которые позволят сформировать полноценную защиту от заболевания.





Заметим, что в учреждениях здравоохранения столицы созданы условия для хранения вакцины, закуплено дополнительно медицинское морозильное оборудование.







