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Зловещие Печи: старшего прапорщика нашли мертвым в своем кабинете

По факту смерти старшего прапорщика, проходившего службу в 72-ом Объединенном учебном центре, проводится проверка.

фото носит иллюстративный характер

Он был найден мертвым в своем кабинете, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Старший прапорщик был обнаружен сослуживцем в рабочем кабинете без признаков жизни. Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом", — говорится в сообщении.

В Минобороны не уточнили, есть ли признаки насильственной смерти (то есть убийства, самоубийства или смерти в результате несчастного случая), или же речь идет о естественной смерти.

В сообщении ведомства указано, что погибший проходил службу в учебном центре в Печах с 2008 года.

Напомним, с этой учебной частью как и вообще воинской частью в Печах связано не мало случаев якобы самоубийства солдат. Самой громкой историей стала гибель в октябре 2017 года 21-летнего Александра Коржича

Следствие заявило о самоубийстве, а суд приговорил за "доведение до самоубийства" стрелочников. Но общественность считает, что Коржич был убит.
"Белорусский партизан"
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