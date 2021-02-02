







Напомним, Ян учился в БГУИР и работал в научно-техническом центре КГБ.





Его задержали 1 ноября на марше в Куропаты. Узнав, что он сотрубник КГБ, уго увезли на беседу чекисты, где он рассказала об участии во всех маршах.

После этого на Яна составили 8 протоколов и в итоге приговорили к 114 суткам ареста!





Но 25 января парня неожиданно освободили, причин никто не объяснил.







