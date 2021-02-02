В Гродно повесился бывший омоновец - жена в суицид не верит

Как стало известно Блогу Гродно s13.ru из достоверных источников, тело молодого человека было найдено повешенным на съемной квартире в одной из гродненских многоэтажек. 21-летний Максим Н. в сентябре этого года уволился из ОМОН и в момент трагедии был безработным.





Жена погибшего рассказала Блогу Гродно s13.ru, что до конца не может поверить в версию суицида. В день трагедии она общалась с мужем за два часа до смерти – ни в разговоре, ни в голосе ничего странного она не заметила.





— Он был дома, собирался поехать в этот день к родителям в другой город, попросил забронировать ему билет, что я и сделала. Перед этим он собирался с братом в аквапарк. Но вечером перестал отвечать на все звонки – мои, брата, друзей. Я приехала домой – и увидела все… Меня смутили и ключи, которые были брошены на полу, и разбитый светильник… При этом у Максима не было никаких царапин или порезов…





Вдова рассказывает, что из милиции Максим уволился еще в сентябре по состоянию здоровья. До этого он находился на больничном, и в августе не принимал участия в событиях, которые происходили на улицах города.





— Он вообще старался всегда придерживаться нейтральной позиции, не принимал ничью сторону. Но говорил, что пойти против людей он не сможет.





В гродненской милиции Блогу Гродно S13.ru подтвердили, что погибший работал в отряде милиции особого назначения до сентября.





— Сотрудник милиции имел аполитичные взгляды и его увольнение не связано никак с происходящими в стране событиями. Он давно собирался увольняться, - рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.





У погибшего осталось годовалая дочь.