31 января в центре Минска было задержано не менее 6 врачей. Среди них - заведующая отделением лучевой диагностики РНПЦ "Кардиология", ведущий химиотерапевт Минского городского консультационного онкодиспансера, анестезиолог РНПЦ детской хирургии, передает Свабода.





Случайны ли массовые задержания медиков?





"За несколько лет работы у молодого онколога появились седые волосы»

31-летний врач-онколог Дмитрий Буралкин ночь провел на Окрестина, теперь ждет суда.





После Минского медуниверситета Дмитрия распределили в Минский городской онкологический диспансер. И сразу ему доверили работать с очень тяжелыми больными - на консультационном приеме, говорит бывшая коллега доктора Татьяна Гинько.





"Дмитрий такой трудоголик! С утра до ночи вел прием. Пришел мальчиком-отличником и очень быстро повзрослел, сразу стал взрослым и серьезным человеком, который не „выгорел“ на такой тяжелой и ответственной работе, а остался в этой профессии. Правда, за несколько лет работы у молодого онколога появились седые волосы.





Многие просто не выдерживали в этом тяжелом консультационном отделении, быстро уходили из онкологии или из медицины вообще. А он остался, хотя отработал свое распределение после учебы на бюджете. Хотя мог, получив категорию, найти себе более легкий хлеб.





Над ним даже иронизировали коллеги, что "с таким добросовестным и ответственным отношением на тебе будут ездить". Он не может пройти мимо человека, которому плохо", - говорит Татьяна Гинько.





У Дмитрия всегда была гражданская позиция, вспоминают знакомые. Он участвовал в видеообращении медиков против насилия, в видеообращении в международные спортивные организации вместе с баскетболисткой Еленой Левченко против проведения в Минске чемпионата мира по хоккею.





"Ответственно относился ко всему, не боялся "неодобрения" со стороны руководства за свою гражданскую позицию. У него это внутренняя потребность справедливости.





Дмитрий по возрасту такой, как мои дети. И настолько мне было приятно, что есть еще среди молодого поколения такие умные, добросовестные, ответственные молодые врачи! Недавно Дмитрий освоил еще одну специализацию - химиотерапию, это тоже тяжелая работа.





Есть надежда, что нам, нашим родным будет у кого лечиться. Но если таких людей будут "выдавливать" и из медицины, и вообще из страны, деморализовывать, то нам скоро реально не будет у кого лечиться даже по знакомству", - рассуждает доктор Татьяна Гинько.





«Если таких специалистов задерживают, не знаю, кто будет лечить людей»

В воскресенье задержали заведующую отделения лучевой диагностики РНПЦ "Кардиология" Татьяну Ильину. Она - доктор высшей категории. На выборах была наблюдателем. Татьяну Ильину держали в Московском РУВД. У врача трое детей, ее пока отпустили.





"По словам сокурсников, Татьяна была легендой - как студентка, как молодой доктор. От выпускницы очень быстро выросла в высококвалифицированного специалиста, овладела самыми современными методами - рассказывает подруга и коллега Ильиной. - Мы с ней вместе работали много лет в диагностическом центре Минского городского онкодиспансера, и когда я перешла в РНПЦ «Кардиология», очень обрадовалась, что Ильина работает здесь".





Женщина говорит, что Ильина обладает рядом специализаций — хирургической, рентгенологической, ультразвуковой диагностикой.





"Человек настолько многогранен, талантлив, необычен в плане работоспособности и успеваемости! И при этом она еще мать троих детишек. Очень добрый, светлый, доброжелательный человек. Мы даже с девушками сфотографировались в ее поддержку", - говорит коллега.





Коллеги очень обрадовались, что Татьяну Ильину пока отпустили. Но ситуация с задержаниями медиков и жесткими наказаниями их очень возмущает.





"Чтобы подготовить специалиста такого уровня, как Татьяна Ильина, нужны десятилетия. Если таких специалистов задерживают, я не знаю, кто будет лечить людей", - возмущается врач.





"Репрессивная машина работает по принципу - незаменимых людей нет"

В воскресенье задержали врача-анестезиолога РНПЦ детской хирургии Светлану Лазареву вместе с мужем Виталием. Их долго держали в Ленинском РУВД. Пока тоже отпустили.





Коллега Светланы, анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской хирургии Виктор Логацкий вспоминает, что это не первый случай задержания врачей из его РНПЦ. В октябре задерживали ведущего анестезиолога Николая Бручковского, присудили штраф - тогда еще медиков штрафовали, а не сажали на сутки.





"А что дают такие большие сроки врачам - все ужесточилось, брутально, машина "рубит", - считает доктор Логацкий. - Репрессивная машина работает по принципу „незаменимых людей нет“. Возможно, чиновники думают, что для их лечения есть специальное учреждение в Минздраве — так называемая лечкомиссия. Кстати, ни одного практикующего врача оттуда не задерживали и не уволили (один в самом начале протестов сам ушел)».





Анестезиолог Виктор Логацкий не думает, что идет специальная охота на врачей.





"Просто у нас много медиков с активной гражданской позицией, и они „попадаются“ вместе с остальными активными людьми.





В России Маргарита Симоньян прокомментировала: „Ну подумаешь, минус одна женщина“ (которую омоновец ударил в живот). Так и у нас: подумаешь, минус десяток врачей, которых посадят на сутки! В государстве правовой нигилизм",-убежден анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской хирургии Виктор Логацкий.





А пока одни медики отбывают сутки, их коллеги умирают от коронавируса, что также свидетельствует о "заботе" государства.





От коронавируса умерли еще два врача