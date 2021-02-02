Кому доверяют беларусы? Спойлер: госорганы в конце списка
Британский аналитический центр Chatham House провел социологическое исследование среди белорусских городских жителей.
Опрашивали людей через интернет методом CAWI на репрезентативной выборке с 926 человек на протяжении недели с 14 по 20 января. Полные результаты появятся 8 февраля, но уже сейчас социолог Григорий Астапеня опубликовал итоги опроса на тему доверия белорусов к различным институтам.
Как поясняет Астапеня, публикуя результаты, напротив названия института % респондентов, которые ему “полностью доверяют” или “скорее доверяют”.
Негосударственные СМИ - 50%
Православная церковь - 45%
Штаб Виктора Бабарико - 43%
Католическая церковь - 42%
Администрация моего предприятия - 40%
Штаб Светланы Тихановской - 39%
Координационный Совет - 39%
Независимые профсоюзы - 39%
Армия - 37%
Налоговые органы - 31%
Милиция - 25%
Лукашенко - 24%
Конституционный суд - 23%
Народное антикризисное управление - 22%
Совет Министров (правительство) - 22%
Органы госбезопасности - 22%
Местные органы власти - 21%
Судебные органы - 20%
Официальные профсоюзы - 20%
Протестантская церковь - 18%
Национальное собрание (парламент) - 18%
Государственные СМИ - 16%
Центральная избирательная комиссия - 15%
12:32 02/02/2021
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