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Кому доверяют беларусы? Спойлер: госорганы в конце списка

Британский аналитический центр Chatham House провел социологическое исследование среди белорусских городских жителей.

Кому доверяют беларусы? Спойлер: госорганы в конце списка
Опрашивали людей через интернет методом CAWI на репрезентативной выборке с 926 человек на протяжении недели с 14 по 20 января. Полные результаты появятся 8 февраля, но уже сейчас социолог Григорий Астапеня опубликовал итоги опроса на тему доверия белорусов к различным институтам. 

Как поясняет Астапеня, публикуя результаты, напротив названия института % респондентов, которые ему “полностью доверяют” или “скорее доверяют”.  

Негосударственные СМИ - 50%

Православная церковь - 45%

Штаб Виктора Бабарико - 43%

Католическая церковь - 42%

Администрация моего предприятия - 40%

Штаб Светланы Тихановской - 39%

Координационный Совет - 39%

Независимые профсоюзы - 39%

Армия - 37%

Налоговые органы - 31%

Милиция - 25%

Лукашенко - 24%

Конституционный суд - 23%

Народное антикризисное управление - 22%

Совет Министров (правительство) - 22%

Органы госбезопасности - 22%

Местные органы власти - 21%

Судебные органы - 20%

Официальные профсоюзы - 20%

Протестантская церковь - 18%

Национальное собрание (парламент) - 18%

Государственные СМИ - 16%

Центральная избирательная комиссия - 15%
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