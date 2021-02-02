Кому доверяют беларусы? Спойлер: госорганы в конце списка

с 14 по 20 января. Полные результаты появятся 8 февраля, но уже сейчас социолог Григорий Астапеня Опрашивали людей через интернет методом CAWI на репрезентативной выборке с 926 человек на протяжении недели. Полные результаты появятся 8 февраля, но уже сейчас социолог Григорий Астапеня опубликовал итоги опроса на тему доверия белорусов к различным институтам.





Как поясняет Астапеня, публикуя результаты, напротив названия института % респондентов, которые ему “полностью доверяют” или “скорее доверяют”.





Негосударственные СМИ - 50%





Православная церковь - 45%





Штаб Виктора Бабарико - 43%





Католическая церковь - 42%





Администрация моего предприятия - 40%





Штаб Светланы Тихановской - 39%





Координационный Совет - 39%





Независимые профсоюзы - 39%





Армия - 37%





Налоговые органы - 31%





Милиция - 25%





Лукашенко - 24%





Конституционный суд - 23%





Народное антикризисное управление - 22%





Совет Министров (правительство) - 22%





Органы госбезопасности - 22%





Местные органы власти - 21%





Судебные органы - 20%





Официальные профсоюзы - 20%





Протестантская церковь - 18%





Национальное собрание (парламент) - 18%





Государственные СМИ - 16%





Центральная избирательная комиссия - 15%







