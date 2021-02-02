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Минздрав РФ озвучил побочные эффекты от "противоковидной" вакцины

Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала в эфире российского «Первого канала» о возможных побочных эффектах от «противоковидной» вакцины.

При этом, как пишет officelife, не уточнялось, имеется ли в виду только «Спутник V».

Среди побочных симптомов могут быть слабость, сонливость, ломота, недолговременное повышение температуры и озноб. 

По словам специалиста, температура после прививки обычно не бывает выше 38 градусов. Побочные эффекты, по ее словам, наблюдаются только в первые сутки.

Напомним, в Беларуси сейчас используется именно российская вакцина. Ею прививают медиков. Позже начнут вакцинацию работников образования, соцработников и других категорий. А затем лишь ожидается массовая вакцинация.

Однако сейчас правящий режим ведет переговоры о возможных поставках китайской вакцины.
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