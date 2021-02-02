



Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима будет продолжаться еще шесть недель. Если же зверек не увидит своей тени, то есть день пасмурный, – весна будет ранняя.





Эта традиция уходит корнями в далекое прошлое. В Древнем Риме 2 февраля отмечался День ежа. Метеорологический прогноз в этот день строился по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень. Народы Западной Европы сохраняли эту традицию и в более поздние периоды. В северной Германии в это время пробуждался барсук. Там он служил как бы весенне-зимним барометром. Обычай был импортирован европейскими переселенцами в Соединенные Штаты. В новых условиях "работа" метеоролога перешла к сурку.

До середины 80-х годов XIX века День сурка был лишь приметой, но 2 февраля 1886 года в Панксатони в местной газете появилась шутливая заметка: "Сегодня День сурка, и, согласно данным, полученным нашими корреспондентами, зверек не увидел свою тень. Значит, скоро наступит весна".





В статье также было указано лучшее место, где сурок точнее всего предсказывает погоду, – Индюшачья горка на окраине города. В следующем году 2 февраля там собралась толпа местных жителей, жаждущих узнать прогноз погоды. Потом редактор городских новостей Клаймер Фрис, опять же в шутку, объявил о создании панксатонского Клуба сурка. В начале 1888 года для сурка построили домик на Индюшачьей горке.





Имя животному подобрали не сразу. Вначале это был просто "Сурок из Панксатони", позже его называли Питом, а потом сурок стал Филом. Официальное имя сурка звучит так: Фил из Панксатони (Punxsutawney Phil) – ясновидец из ясновидцев, мудрец из мудрецов, предсказатель из предсказателей и выдающийся провидец погоды. Городок Панксатони носит гордое название "Всемирная столица погоды".

Ежегодная церемония 2 февраля нарушает зимний сон зверька. Празднование начинается еще ночью громкой музыкой и грохотом фейерверков. Ровно в двадцать пять минут восьмого утра на глазах у тысяч людей, наблюдающих за зрелищем как вживую, так и по телевизору и во Всемирной сети, члены "Клуба друзей Фила", одетые в смокинги и цилиндры, вытаскивают сурка из норки, и он делает свой прогноз. По легенде, Фил нашептывает прогноз членам клуба на особом сурочьем языке, а те уже излагают его в понятной людям форме. Затем Фила помещают на специальную сцену, чтобы все желающие могли на него посмотреть, после чего следует фотосессия и тур в центр города, где проходят праздничные гуляния. Только в конце дня Фил возвращает домой.





Церемонию по случаю Дня сурка отменяли в Панксатони лишь однажды – в 1942 году. Менее чем через два месяца после удара японской авиации по Перл-Харбору подобное шоу было сочтено неуместным.





В 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции День сурка в США будет проведен в онлайн-формате.