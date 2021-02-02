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Вот так находка! В сельской школе обнаружили замурованный в стене минный взрыватель

В Ивацевичском районе при ремонте детской школы искусств обнаружили взрыватель минометной мины времен Великой Отечественной войны


Инцидент произошел в городском поселке Телеханы 21 января. В 11.00 в дежурную часть Ивацевичского РОВД позвонил работник музыкальной школы. Он сообщил, что во время ремонтных работ в деревянной стене здания показался непонятный предмет, похожий на снаряд. 

На место выехал участковый, который сразу же вызвал саперов.

Военнослужащие в/ч 7494 извлекли предмет из стены. Им оказался взрыватель немецкой минометной мины времен войны. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.
Источник: belta.by
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