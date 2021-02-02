Вот так находка! В сельской школе обнаружили замурованный в стене минный взрыватель
В Ивацевичском районе при ремонте детской школы искусств обнаружили взрыватель минометной мины времен Великой Отечественной войны
Инцидент произошел в городском поселке Телеханы 21 января. В 11.00 в дежурную часть Ивацевичского РОВД позвонил работник музыкальной школы. Он сообщил, что во время ремонтных работ в деревянной стене здания показался непонятный предмет, похожий на снаряд.
На место выехал участковый, который сразу же вызвал саперов.
Военнослужащие в/ч 7494 извлекли предмет из стены. Им оказался взрыватель немецкой минометной мины времен войны. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.
Источник: belta.by
11:09 02/02/2021
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