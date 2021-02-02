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Ужас! Под Могилевом вылетевшие из прицепа грузовика бревна убили велосипедиста

Под Могилевом вылетевшие бревна из прицепа МАЗа убили велосипедиста.
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Расследование дела завершено, сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошел 21 ноября 2020 года в деревне Новоселки. Лесовоз двигался по улице Шоссейной. В какой-то момент на закруглении участки дороги в прицепе лопнула рессора, он опрокинулся, а бревна высыпались на обочину, где находились 68-летний велосипедист и 64-летний водитель мотоблока.

Оказалось, что прицеп был перегружен более чем на 8 тонн.

При погрузке это допустил 30-летний водитель МАЗа. В материалах дела указано, что при погрузке была превышена габаритная высота стоек. Водитель груз не закрепил, поскольку конструкция не подразумевала увязочные тросы.

При этом водитель к тому же превысил допустимую скорость: вместо 40 км/ч он ехал со скоростью 62 км/ч.

Мужчина признал вину в полном объеме. Он находится под подпиской о невыезде до суда.
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