Расследование дела завершено, сообщает Следственный комитет.





Инцидент произошел 21 ноября 2020 года в деревне Новоселки. Лесовоз двигался по улице Шоссейной. В какой-то момент на закруглении участки дороги в прицепе лопнула рессора, он опрокинулся, а бревна высыпались на обочину, где находились 68-летний велосипедист и 64-летний водитель мотоблока.





Оказалось, что прицеп был перегружен более чем на 8 тонн.





При погрузке это допустил 30-летний водитель МАЗа. В материалах дела указано, что при погрузке была превышена габаритная высота стоек. Водитель груз не закрепил, поскольку конструкция не подразумевала увязочные тросы.





При этом водитель к тому же превысил допустимую скорость: вместо 40 км/ч он ехал со скоростью 62 км/ч.





Мужчина признал вину в полном объеме. Он находится под подпиской о невыезде до суда.







