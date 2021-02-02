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«Шчучыншчыну» помните? Исполнительница хита подала заявку на «Евровидение»

Белтелерадиокомпания завершила прием заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение-2021".

В адрес медиахолдинга, сообщает БТ, поступило около полусотни композиций. Одно из них прислала исполнитель хита «Шчучыншчына». Она тоже подала заявку на Евровидение!

Песня Елены ЖелудОk (актриса Елена Зуй-Войцеховская) будет называться “Дзекаць і цекаць”.


“Уважаемые граждане и лица, отождествляемые с оными! Доводим до вашего сведения, что наша восходящая звёздочка белорусской эстрады Елена ЖелудОk отправила заявку на участие в Евровидении 2021! Надеемся на вашу поддержку в данном вопросе”, — говорится в сообщении на проекта «ЧинЧинЧенэл» (создан актерами Купаловского Михаилом Зуем и Дмитрием Есеневичем) в Facebook.

По информации БТ, сейчас заявки проверяются на соответствие правилам международного конкурса и положению национального отбора.

«В этом году механизм выбора победителя проекта зависит от множества факторов, в частности, от эпидемиологической обстановки в мире», — отметили в Белтелерадиокмпании.

Как сообщал Телеграф, в 2020 году уже был кандидат от Беларуси от «Евровидения» – дуэт VAL. Они должны были ехать на конкурс в этом году. Правда, после их участия в акциях протеста и высказывания своей гражданской позиции по ситуации в стране их поездку БТ «заблокировали», сославшись на «отсутствие у артистов совести».

Теперь Белорусский фонд культурной солидарности запустил кампанию по исключению Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза и лишению права трансляции и участия вещателя в “Евровидении”.
telegraf.by
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