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Погода в одной картине: в Беларуси в ближайшие дни - мороз и оттепель

На этой неделе в Беларуси будет неустойчивая погода с сибирскими ночными морозами и дневной оттепелью.

По данным Республиканского гидрометцентра, во вторник, 2 февраля, ожидается переменная облачность, пишет interfax.by Ночью без существенных осадков, днем по северо-западной половине небольшой снег. Температура воздуха в ночные часы составит -9..-15, местами до 16-20 градусов мороза. Днем по республике будет -3..-9, по юго-западу -2..+1.


3-4 февраля с территории Западной Европы придет потепление

В среду, 3 февраля, ожидаются осадки - временами снег, мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью от 0 по юго-западу до -10 по востоку страны, днем -3..+4°С, а по юго-западу до 5 градусов тепла.

В четверг, 4 февраля, также временами снег, мокрый снег, по югу с дождем. По южной половине страны в течение суток будет от -4 до +3, в северных районах -5..-9, ночью по Витебской области при прояснениях до 12 мороза. 

В конце рабочей недели и предстоящие выходные морозы усилятся.

В прошедшие сутки, по информации синоптиков, в Беларуси было на 1-3 градуса теплее климатической нормы (по юго-западу страны на 1-2 градуса холоднее). Среднесуточная температура воздуха составила -3..-5. Снежный покров по стране составляет сейчас до 29 см, а в Гродно - 44 см.

ФОТО: belgidromet.by
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