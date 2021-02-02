+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

В Министерстве обороны прокомментировали видео с горящим танком

Видео появилось вечером 1 февраля в одном из телеграм-каналов


В понедельник, 1 февраля, в одном из телеграм-каналов было опубликовано видео, на котором горит танк. Его автор заявил о том, что именно он поджег танк и это является «актом гражданского неповиновения».

В Министерстве обороны отреагировали на видео и отметили, что тот самый «горящий танк» - целый и невредимый.

- Всем тем, кто волнуется за «горящий танк», 111-ый передает вам привет из полигона. Он невредимый. А уже 2 февраля у него учебный бой, - написано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]