В Министерстве обороны прокомментировали видео с горящим танком
Видео появилось вечером 1 февраля в одном из телеграм-каналов
В понедельник, 1 февраля, в одном из телеграм-каналов было опубликовано видео, на котором горит танк. Его автор заявил о том, что именно он поджег танк и это является «актом гражданского неповиновения».
В Министерстве обороны отреагировали на видео и отметили, что тот самый «горящий танк» - целый и невредимый.
- Всем тем, кто волнуется за «горящий танк», 111-ый передает вам привет из полигона. Он невредимый. А уже 2 февраля у него учебный бой, - написано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
09:02 02/02/2021
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