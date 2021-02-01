Это рекорд неудачника: в Буда-Кошелеве мужчина пытался угнать 6 машин за одну ночь – ни одна не завелась
Владельцы авто еще в январе сообщили, что их автомобили были открыты и проводка зажигания была повреждена. В одном из транспортных средств отсутствовала магнитола.
Милиционеры, сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Гомельского облисполкома, в течении месяца искали преступника - им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Отмечается, 31-летний мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, был судим за кражи и угоны.
Теперь же житель Буда-Кошелева вновь стал подозреваемым по уголовному делу, задержан и дает признательные показания.
20:31 01/02/2021
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