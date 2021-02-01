Это рекорд неудачника: в Буда-Кошелеве мужчина пытался угнать 6 машин за одну ночь – ни одна не завелась

Владельцы авто еще в январе сообщили, что их автомобили были открыты и проводка зажигания была повреждена. В одном из транспортных средств отсутствовала магнитола.